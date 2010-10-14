Прогноз: через год унция золота будет на 250-270 долларов дороже

Нового исторического максимума достигли цены на золото. На крупнейшем нью-йоркском золотом рынке к вечеру 13 октября за тройскую унцию давали 1375,7 долларов, сообщает ИТАР-ТАСС. Спрос на золото усилился после того, как на биржах появилась информация об увеличении Китаем закупок золота в свои валютные государственные резервы с целью сократить зависимость от доллара США.

"Золото превратилось в третью мировую резервную валюту после доллара и евро, - заявил экономист и издатель экономического бюллетеня "Гартман леттер" Дэнис Гартман. - Цены на золото продолжат расти".

На текущей неделе банк "Голдман Сакс" опубликовал прогноз, согласно которому к октябрю 2011 года цена тройской унции достигнет 1650 долларов.