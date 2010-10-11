Малообеспеченные получат автономные котлы бесплатно

Тернопольский горсовет принял «Программу обеспечения малообеспеченных граждан города автономным отоплением и горячим водоснабжением».

Как передает корреспондент УНИАН, программой предусмотрено установление за средства городского бюджета котлов отопления в тех домах, которые прекратили отапливать ведомственные котельные управления строительно-монтажных работ и сооружений № 2 Львовской железной дороги. В целом под действие принятой программы попали три дома на ул. Русской в центре города. Поскольку в этих домах 36 семей уже успели установить индивидуальное отопление, городской совет взял на себя установление автономного отопления в еще 10 квартирах, жители которых не могут себе позволить такие материальные затраты.

Общая смета программы – 45 тыс. грн. Руководитель депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ВЕРЕСЮК заверил корреспондента УНИАН, что этих средств хватит на установление индивидуального отопления в 10 квартирах. «Будут закуплены отечественные котлы, они существенно дешевле, чем иностранные. У них более низкий КПД, но эта разница не является такой уж существенной», – сказал он.

Исполнителем установки отопления у малообеспеченных граждан городской совет для обеспечения безопасности и надежности выполненных работ определил ОАО «Тернопольгоргаз».