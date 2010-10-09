В одесской опере обнаружили хищения в особо крупных размерах

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Одесского областного управления милиции выявили в Одесском Национальном академическом театре оперы и балета факты хищений денежных средств в особо крупных размерах.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области Виктор МИРОШНИЧЕНКО.

С учетом этого возбуждено уголовное дело, уточнили он, «сотрудники ГСБЭП изымают финансово-хозяйственную документацию за 2008-2009 годы, чтобы осуществить проверку деятельности некоторых должностных лиц этого учреждения».

«При этом расследование в рамках уголовного дела не отразится на функционировании самого театра», - добавил В.МИРОШНИЧЕНКО.