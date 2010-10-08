Ющенко: расследование диоксинового отравления должно быть открытым

Президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор ЮЩЕНКО надеется, что по уголовному делу о его отравлении не будет политических инсинуаций и давления.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-секретаря В.ЮЩЕНКО Ирины ВАННИКОВОЙ.

В.ЮЩЕНКО убежден, что ход расследования должен оставаться открытым и доступным для граждан и журналистов.

Пресс-секретарь напоминает, что за время расследования уголовного дела об отравлении государственного деятеля В.ЮЩЕНКО было сделано три международно признанных экспертизы крови потерпевшего. Следовательно, напоминает она, в уголовном деле находятся результаты этих трех экспертиз крови В.ЮЩЕНКО. При этом И.ВАННИКОВА отмечает, что все экспертизы выявили, что в крови В.ЮЩЕНКО содержится чрезвычайно опасное ядовитое вещество – диоксин.

«В настоящее время потерпевший по уголовному делу В.ЮЩЕНКО в очередной раз начал работу с новоназначенной группой следователей Генеральной прокуратуры. Ведь для В.ЮЩЕНКО самое главное – это установление истины и привлечение к ответственности виновных в отравлении кандидата в Президенты», - отмечает его пресс-секретарь.

Как сообщалось, бывший следователь Генеральной прокуратуры по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО Галина КЛИМОВИЧ на днях заявила, что прокуратура пытается “завалить следствие”.

В частности, в интервью Украинской службе Би-Би-Си Г.КЛИМОВИЧ выразила обеспокоенность, что следствие затягивается, и что новая следственная группа хочет опровергнуть сам факт отравления В.ЮЩЕНКО, что, по ее словам, было обосновано следствием во время ее работы.

*** Следственной группой по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО сейчас руководит Владимир ПРОСКУРНИК, куратор - заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН.