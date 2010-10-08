Задержаны подозреваемые в повреждении памятников ОУН-УПА

Правоохранители задержали мужчин, которые повредили в Тернополе барельефы одному из проводников ОУН Ярославе Стецько и полковнику УПА Омельяну Полевому.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник областного управления милиции Федор БОРТНЯК.

По его данным, один из задержанных – 1986 г.р., второй – 1972 г.р., они уроженцы Бережанского и Тернопольского районов.

«Установлено, что повреждение памятника проводнику ОУН Ярославу Стецько в Подволочиске – тоже дело их рук. Рано говорить о мотивах, ведь их только два дня назад задержали, но у нас есть серьезные доказательства. Изъяты орудия, которыми они совершали свои противоправные действия», - сказал Ф.БОРТНЯК.

Он добавил, что у одного из задержанных дома также изъято более 1,5 кг конопли. «Они наркоманы, сбытчики и, как выяснилось, еще и хулиганы», - отметил начальник областного управления милиции.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 августа неизвестные уничтожили мемориальную доску одному из проводников ОУН Ярославе Стецько, также был разрушен барельеф полковнику УПА О.Полевому.

По фактам инцидентов было возбуждено уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом).

20 августа во время сессии облсовета председатель облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК назвал расследование этих инцидентов делом чести для правоохранителей и пообещал, что лично будет контролировать ход следствия.