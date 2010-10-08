Министр: мы запретим расчет за зерно наличными

Министерство аграрной политики Украины инициирует введение запрета на проведение расчетов за зерно наличными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе Украинского зернового конгресса.

«Мы запретим расчет за зерно наличными. Мы это сделаем», – сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что правительство намерено упростить систему торговли зерном и сделать ее цивилизованной. «Рано или поздно мы придем к биржевым контрактам», – добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.