Министр: мы запретим расчет за зерно наличными
05:57, 08 октября 2010Общество
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... и придем к биржевым контрактам
Министерство аграрной политики Украины инициирует введение запрета на проведение расчетов за зерно наличными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе Украинского зернового конгресса.
«Мы запретим расчет за зерно наличными. Мы это сделаем», – сказал он.
Кроме того, министр сообщил, что правительство намерено упростить систему торговли зерном и сделать ее цивилизованной. «Рано или поздно мы придем к биржевым контрактам», – добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.
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