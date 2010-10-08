Министр: мы запретим расчет за зерно наличными

05:57, 08 октября 2010
Общество
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... и придем к биржевым контрактам

Министерство аграрной политики Украины инициирует введение запрета на проведение расчетов за зерно наличными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в ходе Украинского зернового конгресса.

«Мы запретим расчет за зерно наличными. Мы это сделаем», – сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что правительство намерено упростить систему торговли зерном и сделать ее цивилизованной. «Рано или поздно мы придем к биржевым контрактам», – добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.

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