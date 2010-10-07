У безработной из ВАЗа украли сейф с 60000 долларов и золотом
13:23, 07 октября 2010Общество
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Авто стояло в центре Винницы
В Виннице в центре города из автомобиля "ВАЗ-21111" неизвестные похитили металлический сейф с 60 тыс. дол. и золотыми украшениями.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции в Винницкой области.
Согласно сообщению, 6 октября в 23.00 в райотдел милиции с заявлением обратилась 25-летняя неработающая с заявлением о краже.
Женщина отметила, что в период времени с 12 до 15.30 6 октября 2010 года из автомобиля "ВАЗ 21111", который находился по адресу ул. Соборная, был похищен ее металлический сейф, в котором находились деньги в сумме 60 тыс. долларов и изделия из желтого металла (4 цепочки, 2 браслета, 6 колец).
Размер материального убытка устанавливается.
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