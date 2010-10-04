МВД уволит милиционера, виновного в аварии с участием пяти машин

Министерство внутренних дел уволит офицера милиции - виновника аварии с участием пяти автомобилей в Симферополе в конце сентября.

«Виновник ДТП является сотрудником милиции. На основании проведенного служебного расследования принято решение о его увольнении из органов внутренних дел как дискредитировавшего звание офицера милиции», - говорится в переданном УНИАН сообщении крымского управления МВД.

Водитель автомобиля «Фиат», который в момент аварии был нетрезв, вечером 30 сентября совершил наезд на стоящий впереди в попутном направлении «Опель». После чего «Опель» откинуло на «Дэу», «Дэу» - на ВАЗ, ВАЗ на «Фольксваген». Травмы получили два человека - водители «Опеля» и «Фиата».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое причинило потерпевшему телесные повреждения средней тяжести» Уголовного кодекса Украины.

Милиция передала материалы дела в крымскую прокуратуру.