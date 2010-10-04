В Киеве сегодня стартует программа «Ваше здоровье – в Ваших руках»

Киевский городской Центр здоровья учредил городскую межотраслевую общественно-полезную программу «Ваше здоровье – в Ваших руках», реализация которой начинается в городе 4 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на главного врача Киевского городского Центра здоровья Отто СТОЙКО.

По его словам, эта программа реализуется с целью привлечь киевлян к активному образу жизни для повышения физической активности как главного залога сохранения здоровья. Программа оценивается по конкретным показателем – какое количество киевлян, охваченных ею, начали посещать оздоровительно-спортивные клубы и Школу здоровья Киевского городского Центра здоровья.

Основные усилия организаторов программы сконцентрированы на действенной мотивации киевлян к сохранению собственного здоровья. В рамках программы специалисты будут измерять людям артериальное давление, определять факторы риска заболеваний, проводить разъяснительно-просветительские семинары. Все эти мероприятия будут проводиться на рабочих местах в учреждениях и заведениях города.

Программой планируется охватить киевлян в возрасте от 27 до 50 лет.

Для реализации программы налажена координация усилий организаций различных форм собственности – административных учреждений и офисных центров, компаний-производителей тонометров, оздоровительно-спортивных организаций, Киевского и Украинского центров спортивной медицины, кафедры санологии и спортивной медицины Национальной медицинской академии им. Шупика, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.