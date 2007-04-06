В Краматорске неизвестный мужчина напал с ножом на палатку БЮТ

Сегодня в Краматорске неизвестный мужчина напал с ножом на агитационную палатку избирательного Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщает Интернет-издание "Kramatorsk.INFO", в полдень к палатке БЮТ подошел мужчина и в грубых выражениях потребовал от агитаторов свернуть свою деятельность и убираться, угрожая физической расправой.

После этого мужчина разорвал пачку агитационных листовок БЮТ и раскладным ножом проткнул пачку листовок и саму палатку. При этом нападавший заявил активистам БЮТ, что если они не уйдут, "мы вас всех перестреляем с соседней крыши!".

Активисты БЮТ вызвали милицию, однако агрессивному краматорчанину удалось скрыться до приезда правоохранителей.

Прибывшим работникам милиции агитаторы БЮТ сообщили, что днем раньше неизвестный уже подходил к их палатке с аналогичными требованиями и угрозами.