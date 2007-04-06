В Донецке 32-летний мужчина взял кредит в банке, чтобы оплатить убийство жены.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления внутренних дел, мужчина, имея неприязненные отношения с 30-летней женой, задумал ее убить. С этой целью он предложил своему 26-летнему знакомому совершить убийство, пообещав заплатить за это частями несколько тысяч евро. Однако, не имея в наличии такой суммы, заказчик убийства взял кредит в одном из местных банков.

Следствием установлено, что заказчик для реализации задуманного накануне 8 марта отдал исполнителю дубликат ключей от своей квартиры. В ночь на 8 марта нанятый киллер с помощью своего знакомого проник в квартиру и убил 30-летнюю женщину, имитировав ограбление квартиры.

В данное время заказчик преступления и исполнитель задержаны. Ведется следствие.