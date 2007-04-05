Конституционный суд открыл дело о роспуске парламента

Пресс-служба Конституционного Суда подтверждает, что КС открыл производство по делу о конституционности указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает “5 канал” со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы Конституционного Суда Ивана АВРАМОВА.

Однако он не назвал точной даты начала слушаний. В то же время, заверил И.АВРАМОВ, Суд признал это дело неотложным.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что КС принял к рассмотрению дело о конституционности указа Президента о роспуске ВР.

Суд «готов его рассматривать или рассматривает», - сказал глава правительства. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в ближайшее время будет известно, как продвигается эта процедура.

Как известно, представление в КС о соответствии Конституции Указа Президента о роспуске Верховной Рады внесли 53 народных депутата.