Третьяков: ”Наша Украина” наберет до 20%

Народный депутат Александр ТРЕТЬЯКОВ прогнозирует, что "Наша Украина" наберет на досрочных парламентских выборах до 20% голосов избирателей.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом депутат сказал сегодня во время чата на "Корреспонденте".

"Я думаю, где-то около 20 процентов. В любом случае демократические силы вместе наберут не меньше 50 процентов и составят большинство в парламенте", - уверен О.ТРЕТЬЯКОВ.

"Народ Украины должен в первую очередь понять, что, проведя досрочные выборы, мы раз и навсегда прекратим порочную практику шантажа, подкупа и перетягивания депутатов, - сказал О.ТРЕТЬЯКОВ. - И даже если кому-то это придет в голову, они будут помнить, что за этим немедленно будет указ о роспуске парламента”. Тогда, убежден депутат от “Нашей Украины”, “мы получим стабильный парламент и стабильную систему власти на многие годы. И та политическая сила, которая победит на выборах, за это время сможет доказать свою дееспособность не лозунгами, а делами".