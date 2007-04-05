Кабмин назначил Богословскую заместителем министра
20:16, 05 апреля 2007Общество
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До сих пор в минюсте было 6 заместителей
Кабинет Министров назначил Инну БОГОСЛОВСКУЮ заместителем министра юстиции Украины.
Текст соответствующего распоряжения Кабмина от 4 апреля, подписанного премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, размещен на Правительственном портале.
Другим своим распоряжением Кабмин освободил Николая ШУПЕНЮ от должности заместителя министра юстиции.
Как говорится в документе, Н.ШУПЕНЯ уволен по собственному желанию. В качестве замминистра он координировал и контролировал Управление рассмотрения и приёма граждан.
Кроме того, Кабмин 4 апреля своим распоряжением ввел дополнительную должность заместителя министра юстиции (до сих пор у министра юстиции было 6 заместителей, в том числе один – первый – УНИАН).
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