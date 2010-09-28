Киеву вместо задержанной назначили новую здравоохранительницу

С 28 сентября 2010 года начальником Главного управления здравоохранения г. Киева назначена Раиса МОИСЕЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сегодня первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ представил нового руководителя сотрудникам аппарата мэрии.

Он проинформировал, что Р.МОИСЕЕНКО назначена на должность по итогам проведенного конкурса. Конкурсная комиссия единогласно избрала Р.МОИСЕЕНКО, рассмотрев документы 10 кандидатов.

“Я уверен, что этот человек, специалист и знаток своего дела, активно будет содействовать развитию и реформированию отрасли, введет новые подходы в работе и еще крепче объединит коллектив», – отметил А.ПОПОВ.

Он поздравил Р.МОИСЕЕНКО с назначением на должность и отметил, что отрасль должна развиваться и двигаться вперед, ведь здравоохранение – приоритетное направление, к финансированию которого будут привлечены средства городского и государственного бюджета, а также спонсорские средства.

«Мы определили ряд приоритетных направлений реформирования и развития отрасли, в частности, это внедрение и развитие первичной медико-санитарной помощи, а также реализация проекта по созданию муниципальных больничных касс. Кроме того, сегодня перед нами стоит задание максимально подготовить медицинскую службу города к проведению Евро-2012», – добавил А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 июня стало известно, что вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО подписал поручение, целью которого является проведение комплексной проверки системы управления и финансирования отрасли здравоохранения Киева.

28 июля СМИ сообщили, что киевская милиция задержала начальника Управления здравоохранения и медобеспечения КГГА Людмилу КАЧУРОВУ по подозрению в злоупотреблении бюджетными средствами в сумме 1,5 млн. грн.

29 июня А.ПОПОВ поручил провести конкурсы на замещение должности начальника Главного управления здравоохранения.