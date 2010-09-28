Тигипко: украинские банки сегодня сверхликвидны

Вице-премьер-министр по вопросам экономики Сергей ТИГИПКО отмечает, что на сегодняшний день украинские банки имеют сверхликвидность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Банки имеют супербольшую ликвидность, практически тройная ликвидность сегодня у банков по отношению к нормальному периоду времени», – сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, основной причиной формирования такой ликвидности является отсутствие кредитования экономики банками.

«Банки боятся кредитовать, и нужно принимать определенные решения, чтобы их к этому стимулировать», – подчеркнул вице-премьер.

При этом С.ТИГИПКО подчеркнул, что ситуация в банковской системе сегодня стабильная и не вызывает опасения у властей. «Могу сказать, что системных проблем в банковском секторе мы не видим, особых рисков здесь также не видим», – отметил он.

Также вице-премьер выразил удовлетворение нынешним уровнем капитализации банков.