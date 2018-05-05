Против Кивалова может быть возбуждено уголовное дело?

Свидетель рассказал УНИАН, как вел себя Кивалов во время инцидента в Печерском райсуде Киева.

Мы сообщали о том, как народный депутат от Партии регионов Сергей Кивалов забрал печать Печерского райсуда. Свидетелем первого визита Кивалова в Печерский райсуд стал член фракции “Наша Украина” Борис Беспалый. В интервью УНИАН нашеукраинец рассказал подробности инцидента.

Что произошло в Печерском суде? Вы были свидетелем того, как Сергей Кивалов совершил туда свой визит...

Вчера приехал Кивалов и прямо оказывал давление на суд, чтобы тот не отменял противозаконные постановления Верховной Рады. Требовал объяснений якобы для Высшего совета юстиции. Действия Кивалова абсолютно противоправны, это явное давление на суд!

Второй момент – политический. Эта ситуация выдает растерянность Партии регионов. Если такое должностное лицо лично давит на суд, отбирает печать, это говорит о кризисе жанра. Ну и в конечном итоге – всё нужно делать вовремя. Если бы Кивалову помогли осознать его деяния 2004 года (когда он возглавлял ЦИК. – Авт.), сейчас он бы не позволял подобных дерзостей.

Что позволяет Кивалову в данной ситуации статус народного депутата?

Вмешиваться в судебный процесс этот статус никак не позволяет. Тем более он не может делать это от имени Высшего совета юстиции, одним из членов которого он является. Присутствовать – да, как и каждый гражданин. А народный депутат не имеет права даже объяснений от суда требовать ни в каком деле. За такие действия против депутата так же можно возбудить дело, как и против любого гражданина. С оговоркой, что для депутатов иной порядок привлечения к ответственности - но он есть. Какого рода ответственность – это уже зависит от того, как квалифицируют следственные органы. Это может звучать и как вмешательство в осуществление правосудия, и как препятствования органам государственной власти... Но его поступок – это еще и хулиганские действия. И, думаю, стражи порядка должны как можно быстрее рассмотреть это дело. Потому что та безнаказанность, которую почувствовали участники выборов 2004 года, стимулирует на новые правонарушения. Но надеюсь, еще не поздно поставить всех на место.

Почему Кивалов ссылается на Высший совет юстиции? Мог ли ВСЮ дать депутату какие-то особые полномочия? Эта ситуация напоминает корабль. Капитана корабля можно снять, но в его действия никто не может вмешиваться. В осуществление правосудия не может вмешиваться ни Высший совет юстиции, ни министр юстиции – никто. Только сам судья. Завершается рассмотрение дела – тогда могут быть обжалование, апелляции и тому подобное. Если есть жалобы на действия судей, их должна рассматривать квалификационная комиссия, если это касается судей апелляционного суда, – рассматривает Высший совет юстиции. Есть процессуальная часть.

Иначе – это не суд, а самосуд, который Кивалов и пытается учинить. Более того, брать объяснение у судей имеет право лишь непосредственное руководство. В данном случае, поскольку еще нет судебного решения, Кивалов и апелляцию не может подать. Можно было обжаловать судебное постановление в порядке апелляции. Но это мог сделать не Кивалов, а сторона, фигурирующая в деле. Сергей Васильевич вообще не может вмешиваться в суд в данной ситуации в качестве кого-либо.

Как ситуация отразится на судьях и судебном производстве? Думаю, судьи будут осуществлять правосудие в соответствии с законом. А наша задача – общества и органов власти – обеспечить им соответствующие условия. Их нужно защитить. Что касается хулиганской выходки с печатью... Суд может без нее принимать решения, постановления. Но когда выдаются документы решений, на них должна стоять печать суда. Но если она по-хулигански изъята... Не думаю, что это тот момент, который может воспрепятствовать правосудию. За этот поступок виновник должен понести ответственность, установленную законом. Но суд и уголовные дела рассматривает. Ну это просто. Я прошу прощения за мягкость своих характеристик.

Может ли сработать давление на судей? Судьи – тоже люди, и на них тоже можно повлиять. Но они профессионально делают свою работу и, думаю, будут руководствоваться в первую очередь законом. Хотя эмоционально это, наверное, тяжело.

Будет ли инициировать Ваша фракция в парламенте рассмотрение оценки действий Кивалова? Обязательно, и не только в Раде, но и в прокуратуре. И это будет делать не только фракция. Это покушение на принципы общественной жизни, и этим должно проникнуться общество. На данном этапе это дело прокуратуры – возбудить уголовное дело.

Дмитрий Стаховский