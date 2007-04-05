Криминальная ситуация в Украине стабильная

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заверяет, что несмотря на политический кризис в Украине, «криминальная ситуация в целом остается стабильной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Верховной Раде во время заслушивания информации руководителей силовых ведомств о мерах, предусмотренных ими для обеспечения общественного порядка в Украине.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, органы прокуратуры работают в обычном режиме. В то же время, отметил он, Генпрокуратура координирует свои действия с другими правоохранительными органами и совместно принимаются меры для обеспечения стабильности и правопорядка в государстве.

Отвечая на вопрос народных депутатов о том, насколько законно Центральная избирательная комиссия начала подготовку к проведению досрочных выборов, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что он согласно действующему законодательству не осуществляет надзор за деятельностью Центризбиркома.

Кроме того, комментируя по просьбе народных депутатов позицию министра обороны и председателя СБУ относительно необходимости выполнения указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске ВР, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что министр обороны, как каждое должностное лицо, должен выполнять Конституцию Украины и закон. По его словам, проведение выборов, в первую очередь, относится к компетенции Центризбиркома.

Кроме того, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что не «знает случаев, когда бы СБУ занималась выборами».

Генпрокурор также пообещал народным депутатам, что отреагирует на их информацию и поручит прокурору Полтавской области проверить, на самом ли деле губернатор Полтавской области оказывает давление на своих подчиненных и требует от них обратиться к Президенту Украины, что они поддерживают проведение досрочных выборов.