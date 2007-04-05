Украинские СМИ действуют в худших традициях

Президент Академии украинской прессы Валерий ИВАНОВ считает, что средства массовой информации уже давно начали избирательную кампанию, и она проходит в худших традициях украинской журналистики.

Такое мнение В.ИВАНОВ высказал сегодня на “круглом столе” в агентстве УНИАН.

“В средствах массовой информации эти выборы уже давно начались. И начались в худших традициях украинской журналистики”, - сказал В.ИВАНОВ.

Эксперт считает, что сейчас СМИ выполняют функцию пропаганды вместо функции информирования. “Выборы начались с откровенных заангажированных комментариев, с оценочных суждений в новостях. И улучшения ситуации ждать не приходится”, - добавил он.

В.ИВАНОВ также выразил серьезные сомнения, что в случае досрочных парламентских выборов украинский избиратель получит необходимую информацию. “У меня серьезные сомнения в демократичности и справедливости для всех субъектов политического процесса. Здесь, конечно, уже сегодня нужно начинать работу и уже сегодня нужно отслеживать нарушения избирательного процесса и подчеркивать эти нарушения”, - уверен эксперт.