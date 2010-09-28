Творения православного ювелирного искусства из Украины повезут в Европу

В Национальном историческом архитектурном заповеднике "Чернигов Древний" с 14 по 17 октября в рамках проекта «Искусство поддерживает искусство» пройдет выставка-показ уникальных произведений современного православного ювелирного искусства.

Как сообщили УНИАН в благотворительной организации «Славянский фонд», выставка в Чернигове откроет цикл выставок-турне, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Милане, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Киеве и будут приурочены творчеству великого ювелира XIX-XX веков Карла Фаберже в проекте «Фаберже православный».

Идею проведения выставки поддержало руководство Чернигова и Черниговской области, организаторами выставки выступили Национальный исторический архитектурный заповедник «Чернигов Древний», Классический ювелирный дом «Лобортас».

На выставке будут представлены работы ювелирного дома «Лобортас», среди которых малая лампада для благодатного огня – прообраз лампады, в которой традиционно доставляется Святой огонь из Иерусалима в Киево-Печерскую Лавру. Также «Лобортас» представит драгоценные предметы и украшения, созданные на основе древнейших традиций и современных достижений ювелирного искусства.

Среди экспонатов посетители смогут увидеть работы, получившие престижные награды и дипломы международных выставок, а также работы из частных собраний светских и духовных лиц.

Также в рамках выставки благотворительная организация «Славянский фонд» представит уникальный проект «Парк Киевская Русь» - Центр культуры и истории Киевской Руси. Целью проекта является отображение культурного и архитектурного образа Детинца Киева V-XIII веков и атмосферы Киевской Руси с максимальной исторической достоверностью.

Дополнительная информация на сайтах: http://naiz2.at.ua, www.lobortas.com и www.parkkyivrus.com