Томенко заберет у Аделаджи манеж и отдаст его детям

Легкоатлетический манеж в Киеве вскоре будет возвращен спортсменам и детям. Об этом заявил заместитель председателя ВР Украины Николай ТОМЕНКО после получения ответа из Генпрокуратуры на свой депутатский запрос, в котором просил принять соответствующие меры относительно соблюдения законности во время использования религиозной организацией «Посольство благословенного Царства Божьего для всех народов» помещения Легкоатлетического манежа Киевской городской школы высшего спортивного мастерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по информации Генпрокуратуры, прокуратура Днепровского района г. Киева проведет дополнительную проверку по возбуждению уголовного дела в отношении служебных лиц ВБФ «Социальное партнерство», которое заключало договор аренды на помещение Легкоатлетического манежа Киевской городской школы высшего спортивного мастерства, которое использовались религиозной организацией «Посольство благословенного Царства Божьего для всех народов».

В ответе Генпрокуратуры также отмечается, что по факту служебной халатности должностных лиц Государственной исполнительной службы из-за потери в ГИС материалов исполнительного производства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, отдел ГИС Днепровского районного Управления юстиции обратился в хозяйственный суд г. Киева с запросом о выдаче дубликата приказа этого суда по указанному делу.

В своем обращении к Генпрокуратуре Н.ТОМЕНКО отмечал, что, несмотря на наличие более 10 судебных решений, включая решение Высшего хозяйственного суда и Верховного Суда Украины, помещение Легкоатлетического манежа на сегодня до сих пор противозаконно занято церковью и используется для проведения ее богослужений. По данным депутата, с ноября 2003 года за использование церковью этого помещения в бюджет города не поступают средства, в результате чего потери города составляют свыше полутора миллиона гривен. Кроме того, из-за отказа «Посольства благословенного Царства Божьего для всех народов» освободить помещение центрального зала манежа нет возможности приступить к запланированным работам по реконструкции.