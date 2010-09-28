В Краснодарском крае от сибирской язвы погибло 24 животных

В Краснодарском крае по поручению губернатора Александра Ткачева создан оперативный штаб по борьбе с сибирской язвой, сообщает ИТАР-ТАСС.

Вспышка опасного заболевания выявлена на ферме ООО "АПС Успенский" Белоглинского района. "Всего погибло 24 животных", - уточнил представитель администрации. Двое работников хозяйства госпитализированы в краевую инфекционную больницу с подозрением на сибирскую язву.

В станице Успенской объявлен карантин. Территория ферм блокирована, на выездах установлены дезбарьеры, прекращены все поставки молока и мяса, холодильники опечатаны. Туши больных животных сожжены, уничтожаются также все зараженные материалы: молоко, корма, подстилки.