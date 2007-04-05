В Киеве задержан грузинский криминальный авторитет “Шалма”

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киеве во время спецоперации задержали гражданина Грузии, “вора в законе” Д. (1973 г.р.), известного в криминальной среде по прозвищу “Шалма”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

По данным пресс-службы, задержанный нарушил правила въезда иностранных граждан на территорию Украины: во время задержания оперативники УБОП изъяли у Д. поддельное Свидетельство о предоставлении временного пристанища на территории Российской Федерации.

Также у задержанного изъято оружие для отстрела резиновых пуль - пистолет “ПМР-9ММ” с заряженным магазином, пистолет “Форт-12Р” с заряженным магазином.

В ходе проверки было установлено, что 21 февраля 2007 года это оружие было украдено из автотранспорта (по факту кражи расследуется соответствующее уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.)

По данным оперативников, “Шалма", находясь в Киеве, возглавлял международную организованную преступную группу, в которую входят граждане Грузии и Украины, совершающие квартирные кражи и кражи личных вещей граждан из автотранспорта.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.