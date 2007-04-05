Погода на Пасхальные праздники

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Крыму и Приазовье, а ночью и в восточных областях местами небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в южной части ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

7-8 апреля - облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только в восточных областях, а утром и днем 8 апреля и в северных областях местами небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в южной части ночью 1-6° тепла, днем 10-15° тепла; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.

9-10 апреля - преимущественно без осадков, только 9 апреля в северных областях, днем 9 и ночью 10 апреля в восточных областях небольшие осадки, преимущественно дождь. Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, 9 апреля в восточных областях и на севере Левобережья до 5° мороза; днем 9 апреля 7-13° тепла, на юге и западе до 16° тепла, 10 апреля в Украине 12-18° тепла (только в восточной части температура существенно не изменится).

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 8-10° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.

7-8 апреля - облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только утром и днем 8 апреля местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.

9-10 апреля - без осадков, только ночью и утром 9 апреля небольшие осадки, преимущественно дождь. Температура ночью от 1° мороза до 5° тепла; днем 9 апреля 7-12° тепла, 10 апреля 12-17°.