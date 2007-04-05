Захватчика Печерского райсуда Ющенко вернул в 2005 год

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой Указ от 15 июня 2005 года № 950, которым переводил судью Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО на работу в Печерский районный суд г. Киева.

Текст соответствующего Указа размещен на официальном сайте Президента.

Это решение В.ЮЩЕНКО принял “с целью проверки всех обстоятельств перевода В.КОЛЕСНИЧЕНКО на работу в должности судьи Печерского районного суда города Киева” с должности судьи местного Уманского горрайонного суда Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, назначенная Президентом Виктором ЮЩЕНКО на должность председателя Печерского суда Инна ОТРОШ обвиняет бывшего председателя Печерского суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО в попытке захвата ее рабочего кабинета и избиении ее помощницы.

И.ОТРОШ сообщила, что сегодня утром, когда она проводила совещание в другом помещении Печерского райсуда, в помещение суда на Крещатике ворвался, по ее словам, бывший председатель суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО с группой неизвестных лиц, среди которых находился и один народный депутат.

И.ОТРОШ заявила, что В.КОЛЕСНИЧЕНКО ворвался в ее служебный кабинет, избил ее помощницу и забрал печать суда.

И.ОТРОШ отметила, что считает эти действия грубым нарушением закона. По ее словам, когда она прибыла в помещение суда на улице Крещатик, то В.КОЛЕСНИЧЕНКО уже проставлял печати на неизвестных ей бумагах.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО был освобожден от должности председателя Печерского райсуда 30 марта.