Захватчика Печерского райсуда Ющенко вернул в 2005 год

14:33, 05 апреля 2007
Общество
1842

Президент отменил свой указ

Виктор ЮЩЕНКО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой Указ от 15 июня 2005 года № 950, которым переводил судью Владимира КОЛЕСНИЧЕНКО на работу в Печерский районный суд г. Киева.

Текст соответствующего Указа размещен на официальном сайте Президента.

Это решение В.ЮЩЕНКО принял “с целью проверки всех обстоятельств перевода В.КОЛЕСНИЧЕНКО на работу в должности судьи Печерского районного суда города Киева” с должности судьи местного Уманского горрайонного суда Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, назначенная Президентом Виктором ЮЩЕНКО на должность председателя Печерского суда Инна ОТРОШ обвиняет бывшего председателя Печерского суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО в попытке захвата ее рабочего кабинета и избиении ее помощницы.

И.ОТРОШ сообщила, что сегодня утром, когда она проводила совещание в другом помещении Печерского райсуда, в помещение суда на Крещатике ворвался, по ее словам, бывший председатель суда В.КОЛЕСНИЧЕНКО с группой неизвестных лиц, среди которых находился и один народный депутат.

И.ОТРОШ заявила, что В.КОЛЕСНИЧЕНКО ворвался в ее служебный кабинет, избил ее помощницу и забрал печать суда.

И.ОТРОШ отметила, что считает эти действия грубым нарушением закона. По ее словам, когда она прибыла в помещение суда на улице Крещатик, то В.КОЛЕСНИЧЕНКО уже проставлял печати на неизвестных ей бумагах.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО был освобожден от должности председателя Печерского райсуда 30 марта.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter