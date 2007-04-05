Митинг коалиции добрался до Центризбиркома изрядно притомившись
13:55, 05 апреля 2007Общество
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Активно только авто звукового сопровождения
Сторонники коалиции, которые принимают участие в массовых акциях в Киеве, подошли к зданию Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, их не очень много, и они расположились на площади перед ЦИК. Люди ведут себя в большинстве своем инертно, они поставили флаги возле забора ЦИК, кое-кто сидит на траве, кое-кто ест принесенное с собой.
Представители политических сил, которые возглавляли колонну, и среди которых был народный депутат от СПУ Евгений ФИЛИНДАШ, прошли в здание ЦИК, где сейчас и находятся.
Время от времени из автомобиля со звуковым сопровождением, который также прибыл вместе с участниками акции, раздаются лозунги наподобие: "Мы хотим жить по закону".
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