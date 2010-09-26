В Одессу доставлена из Львова частица Креста Христова

В одесский храм Святого апостола Андрея Первозванного доставлена из Львова частица Креста, на котором был распят Иисус Христос.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам настоятеля храма отца Игоря( ТАРАСА), «эта христианская реликвия в свое время передана в дар из Иерусалима львовскому храму Веры, Надежды и Любви, где она постоянно хранится. В одесском храме святыня будет находиться до 3 октября».

Крест Христов призван, по убеждению отца Игоря, «примирить всех Его учеников как в Одессе, так и во всей Украине, независимо от того, к какой конфессии принадлежит христианин». «Поэтому и стараемся быть ближе ко всем, молимся за всех жителей Одессы, за их благополучие, за мир с Богом», - добавил священник.

Во время пребывания христианской святыни в Свято-Андреевском храме ежедневно служатся литургии, мы молимся за людей, страдающих от духовных и физических недугов. Предусмотрены акафисты, помазания освященным елеем, индивидуальные молитвы и благословения.

В эти дни в Одессу съезжаются паломники из других городов, приверженцы разных конфессий - католики, православные и протестанты. Поскольку в четверг, 30 октября, в храме состоится межконфессиональное богослужение перед святыней.

Отец Игорь считает, что «это и есть самое большое чудо, которое творит частица Креста - символа, объединяющего всех христиан».