В курортном Яремче Ивано-Франковской области состоялась международная научно-практическая конференция «Украинско-польские отношения сегодня: потребность «перезагрузки» или продолжения?».

Об этом сегодня сообщили корреспонденту УНИАН в национальном университете Прикарпатья имени Василия Стефаныка, который был одним из организаторов конференции. На форуме учёные и эксперты двух стран обсудили вопрос, как смена президентов в Украине и Польше отразится на украинско-польских отношениях? Уроки прошлого и предостережения будущего и тому подобное. По мнению участников международной конференции, «что-то зависло в украинско-польских отношениях» и поэтому им необходимо «придавить новый импульс».

На секционных заседаниях обсуждались вопросы политико-гуманитарного измерения украинско-польских отношений и истории этих отношений в ХХ веке.

В рамках конференции состоялся круглый стол на тему: «Современные оценки «Союза Пилсудский – Петлюра в 1920 году». Среди его участников были известные научные работники из Польши Антони КАМИНСКИЙ, Богумила БЕРДИХОВСКАЯ, Ян МАЛИЦКИЙ, депутат сейма Республики Польша Ян ВИДАЦКИЙ, украинские историки Юрий ШАПОВАЛ, Александра ГНАТЮК, Игорь ИЛЬЮШИН.

Также в Ивано-Франковске презентовали книгу Тадеуша КШОНСТКА «Польша и Украина в борьбе за независимость (1918-1920)».

Конференцию организовали Центр исследования Центрально-Восточной Европы университета Прикарпатья имени В.Стефаныка, Институт европейской интеграции Львовского национального университета имени Ивана Франко, редакция газеты «Кур’єр Галиційський» и фонд «Помощь полякам на Востоке».

Сегодня конференция подвела итоги своей работы.