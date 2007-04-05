В МВД весьма благодарны участникам митингов

Политические силы подали заявки на участие 225 тыс. человек в массовых акциях в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ.

В то же время он не уточнил, какие именно политические силы подали заявки.

На вопрос, сколько теперь в Киеве приезжих участников массовых акций, К.СТОГНИЙ отметил, что точную цифру трудно назвать, поскольку одни приезжают, другие уезжают.

Он еще раз напомнил, что в связи с проведением массовых акций усилена охрана всех государственных учреждений, в том числе ЦИК.

К.СТОГНИЙ также подчеркнул, что милиция не допустит нарушений общественного порядка. Однако, по его словам, если будут какие-то осложнения ситуации, тогда будут привлечены для охраны общественного порядка дополнительные силы милиции. А в целом, как отметил К.СТОГНИЙ, «милиция работает в штатном режиме».

Он также выразил благодарность всем участникам митингов, поскольку пока еще какие-либо правонарушения не зафиксированы. Единственное, что подчеркнул К.СТОГНИЙ, вчерашнее сообщение о заминировании киевского железнодорожного вокзала. Однако, как выяснилось, этот инцидент никоим образом не связан с массовыми акциями в столице Украины. По словам К.СТОГНИЯ, информацию о заминировании по линии «02» отправил мужчина, который опаздывал на поезд.