Милиция окружила Пору под ЦИК

В Киеве многочисленная колонна сторонников коалиции следует к Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, колонна прошла по Крещатику и в ближайшее время подойдет к площади Леси Украинки, где расположено здание ЦИК.

В то же время возле забора ЦИК под флагами выстроились представители “Поры”, которые живут возле Центризбиркома в палатках, и которых около 50 человек.

В свою очередь, представители милиции окружили членов “Поры”, во избежание столкновений между политическими оппонентами.