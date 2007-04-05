Милиция окружила Пору под ЦИК
13:17, 05 апреля 2007Общество
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К зданию продвигается колонна сторонников коалиции
В Киеве многочисленная колонна сторонников коалиции следует к Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, колонна прошла по Крещатику и в ближайшее время подойдет к площади Леси Украинки, где расположено здание ЦИК.
В то же время возле забора ЦИК под флагами выстроились представители “Поры”, которые живут возле Центризбиркома в палатках, и которых около 50 человек.
В свою очередь, представители милиции окружили членов “Поры”, во избежание столкновений между политическими оппонентами.
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