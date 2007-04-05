Янукович: Если в стране свобода слова, то останьтесь и послушайте

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает дождаться решения Конституционного Суда, прежде чем осуществлять какие-либо шаги по организации досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня на заседании СНБО после выступления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Премьер отметил, что событиям, которые происходят в стране, нельзя дать однозначную оценку.

Он отметил, что согласен с Президентом в том, что все в стране должно происходить в правовом поле. «По моему мнению, единственный выход - дождаться решения КС, а затем делать какие-либо другие действия», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Президент Украины еще имеет возможность отменить свой указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 5-го созыва. В то же время он подтвердил готовность его выполнить, если будет соответствующее решение Конституционного Суда.

После выступления премьера представителей СМИ попросили выйти из зала, где проходит заседание СНБО. В то же время В.ЯНУКОВИЧ выразил пожелание, чтобы журналисты остались на заседании: “Если в стране свобода слова, то останьтесь и послушайте”.