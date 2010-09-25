Двое прикарпатцев продали свои почки за 10 тысяч долларов

В Прикарпатье выявили двух человек, которые продали свои почки за 10 тысяч долларов.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области, по словам начальника областного управления МВД Василия ВАРЦАБЫ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам незаконных операций, связанных со случаями продажи человеческих органов. Милиция установила двух жителей Прикарпатья, которые в свое время были вывезены в Азербайджан, где им удалили почки. Выяснено также, что доноры продали свои органы за 10 тысяч долларов.

Также в одном из регионов Украины расследуется уголовное дело в отношении лиц, которые искали граждан, готовых продать свои внутренние органы. Милиции Прикарпатья удалось установить личность жителя Ивано-Франковской области, который был одним из вербовщиков потенциальных доноров.