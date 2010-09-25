Людям, работающим в сфере земельных отношений, "нужно жить за стеклом"

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отрицает, что недавно уволенный председатель Госкомзема Олег КУЛИНИЧ был назначен по квоте Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В. ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Харькове, комментируя увольнение О.КУЛИНИЧА.

"Я не воспринимаю этих разговоров о квотах, такой квоты не было", - сказал спикер.

Также он заявил, что новый председатель Госкомзема Игорь ЛЫСЕНКО "не является политическим выдвиженцем".

При этом председатель ВР выразил убеждение, что людям, которые работают в сфере земельных отношений "нужно жить за стеклом", поскольку к земельным вопросам приковано особое внимание общественности. "Они должны понимать, что при любых действиях будет много обвинений", - считает В.ЛИТВИН.

Он также подчеркнул, что "сегодня, как никогда, нужно руководствоваться нормами закона". "Ибо мы живем в демократических условиях, и то, что сегодня воспринимается как нормальное решение, завтра может быть расценено как нарушение закона. Я часто говорю об этом депутатам, когда они просят меня рассмотреть вопрос, который противоречит нормам Регламента. Я говорю: сегодня - это так, а завтра может быть статья за превышение служебных полномочий", - заявил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Кабмин уволил О.КУЛИНИЧА с должности председателя Государственного комитета по земельным ресурсам и назначил новым главой Госкомзема И.ЛЫСЕНКО, который до этого назначения возглавлял Главное управление Госкомзема в Одесской области.

О.КУЛИНИЧ был назначен председателем Государственного комитета по земельным ресурсам в декабре 2008 года.