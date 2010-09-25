Все очистительные сооружения Херсонской области - в аварийном состоянии

Все коммунальные очистительные канализационные сооружения в Херсонской области находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте или подлежат полной реконструкции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственном управлении охраны окружающей природной среды в Херсонской области, эта ситуация приводит к загрязнению неочищенными стоковыми водами рельефа местности и водных объектов прилегающих территорий, очистительные сооружения работают с перегрузкой, что представляет экологическую опасность.

В частности, объекты, нуждающиеся в немедленной реконструкции, расположены в Херсоне, селе Дарьевка Белозерского района и пгт Надднепрянщина (Херсон).

Также сложная ситуация наблюдается в Бериславе, где в результате аварии с марта 2002 года производится сброс неочищенных стоковых вод в Каховское водохранилище. В 2010 году на реконструкцию очистительных сооружений Берислав подал запрос на сумму 12,354 млн. грн.

Кроме того, пять поселков городского типа – Большая Лепетиха, Верхний Рогач, Нижние Серогозы, Горностаевка, Новая Воронцовка - не имеют централизованной системы водоотвода и очистительных сооружений.

В целом в Херсонской области насчитывается 12 очистительных сооружений полной биологической очистки и 47 очистительных сооружений с неполным циклом очистки, из них 17 коммунальных, 42 очистительных сооружения принадлежат предприятиям. Общая протяжность канализационных сетей области - около 877,9 км.