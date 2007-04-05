Донецкий губернатор стал на сторону Ющенко

Председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО выступает против бойкота выборов в Верховную Раду Украины, готов их провести, но надеется, что стороны договорятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Бойкот выборам объявлять нельзя. Прежде всего, есть указ Президента. Легитимность его подтвердит Конституционный Суд. Учитывая, что время по выборам идет, быть готовыми к их проведению – наша задача. Задача, прежде всего, исполнительной власти - подготовить все в соответствии с законом и предоставить возможность избирателям, если выборы состоятся, принять в них участие", - сказал В.ЛОГВИНЕНКО.

В то же время губернатор выразил надежду, что выборы не состоятся. "Это связано с пониманием, насколько мы усложним ситуацию в стране. Но последние точки не расставлены, и я надеюсь, что политики договорятся. И это самое главное, и в этом талант участников переговоров – договориться и не выносить за пределы своих офисов, своих кабинетов проблемы взаимоотношений", - сказал В.ЛОГВИНЕНКО.

Он отметил, что "позиция городских и районных администраций – прежде всего, выполнять законы". "Администрации будут выполнять свои обязанности по подготовке и проведению избирательной кампании в пределах своих полномочий", – указал В.ЛОГВИНЕНКО.

Также губернатор подчеркнул, что сейчас "ситуация в области достаточно спокойная, стабильная".