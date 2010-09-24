Заложник во Флориде освобожден, преступники скрылись с награбленным

Злоумышленники, проникшие в пятницу утром в отделение Bank of America в городе Корал-Гейблс (штат Флорида), отпустили заложника и скрылись с украденными деньгами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Associated Press.

По данным американских спецслужб, трое грабителей утром в пятницу похитили кассира банка, закрепили у него на груди устройство, напоминающее бомбу, и заставили его помочь им в ограблении местного филиала одного из крупнейших банков США.

Вскоре после получения информации о попытке ограбления полиция оцепила прилегающую к банку территорию и перекрыла ближайшие улицы. Студентам расположенного буквально через дорогу Университета Майами было рекомендовано не приближаться к опасному району. Также были отменены занятия в расположенных поблизости начальных школах. На место оперативно прибыли сотрудники ФБР и группа взрывотехников.

Как сообщает агентство, спустя некоторое время взятый в заложники кассир был освобожден, он не пострадал. Злоумышленники скрылись с награбленным, полиция ведет их розыск. Сумма похищенных денег не называется.