”Альфа” в Печерском суде Морозу приснилась

В Службе безопасности Украины категорически опровергают сообщение лидера СПУ Александра МОРОЗА о якобы участии бойцов спецподразделения «Альфа» в препятствовании работе Печерского районного суда г. Киева.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Там вообще нет ни одного сотрудника «Альфы», - отметила она.

При этом М.ОСТАПЕНКО подчеркнула, что «спецназ СБУ не задействован ни в одной из акций политического характера, и работает в обычном режиме, выполняя свои, предусмотренные законом функции».

Как сообщал УНИАН, 5 апреля на заседании ВР А.МОРОЗ заявил, что “подразделение СБУ «Альфа» сейчас, по сути, парализовало работу Печерского райсуда». По его словам, там «пытаются выкрутить руки и не дать возможности исполнить судебное решение».

Секретариат Президента Украины также 5 апреля заявил о захвате Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов. В частности, руководитель пресс-службы Секретариата Олег КОШЕЛЕВ сообщил журналистам, что народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ забрал основную печать Печерского райсуда.