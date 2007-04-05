”Энергоатом” усилил охрану атомных электростанций

НАЭК "Энергоатом" усилила охрану атомных электростанций в связи с обострением политической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Андрей ДЕРКАЧ сегодня в ходе селекторного совещания с руководителями регионов, которое прошло под председательством министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

По словам А.ДЕРКАЧА, такие меры приняты в соответствии с поручением Минтопэнерго от 30 марта.

Во всех подразделениях введен режим усилинной охраны и контроль доступа на территорию промплощадок и зон ограничего доступа, а также проводится патрулирование всех промплощадок.

Он также добавил, что согласно разработанному графику организовано дежурство руководителей АЭС. Осуществляется постоянный обмен информацией между дежурными СБУ и МВД.

Кроме того, в зависимости от оперативной обстановки будут приниматься дополнительные компенсационные меры.

Также А.ДЕРКАЧ сообщил, что за период с 30 марта по 5 апреля не было зафиксировано нарушений.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующих украинских АЭС с 15 энергоблоками установленной мощностью 13888 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.