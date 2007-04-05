Мороз рассказал, кто кому выкручивает руки в Печерском суде

Верховная Рада Украины поручила председателям профильных комитетов в порядке контроля разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг руководства Печерского районного суда в г. Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 249 из 255 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В частности, речь идет о председателях комитетов: по вопросам правосудия (Сергей КИВАЛОВ), по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией (Николай ДЖИГА), по вопросам национальной безопасности и обороны (первый заместитель председателя комитета Юрий САМОЙЛЕНКО).

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил, что эти руководители комитетов вместе с депутатами «на месте должны выяснить суть проблемы и доложить парламенту, что делается с точки зрения защиты Конституции, соблюдения конституционного строя».

А.МОРОЗ при этом отметил, что Печерский суд принял решение об удовлетворении ходатайства председателя суда Владимира КОЛИСНИЧЕНКО об остановке действия указа Президента Украины об освобождении его от должности и назначении исполняющего обязанности председателя суда.

По его словам, суд принял правовое решение, обязав Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО до вынесения решения по делу воздержаться от единоличного издания указов. «То есть, решение правовое. В то же время, привлечено подразделение СБУ «Альфа», которое сейчас, по сути, парализовало работу Печерского райсуда», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, там «пытаются выкрутить руки и не дать возможности исполнить судебное решение». «Ну, такого еще даже в практике Украины не было», - сказал А.МОРОЗ.

В связи с этим и с желанием председателя ВР А.МОРОЗА принять участие в заседании СНБО, которое начинается в 11.00, в заседании парламента объявлен перерыв до 13.00.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО отменил указ от 21 июня 2005 года о назначении В.КОЛЕСНИЧЕНКО председателем Печерского районного суда города Киева.

31 марта в эфире программы „Свобода слова” телеканала ICTV В.КОЛЕСНИЧЕНКО связал свое освобождение с тем, что готовится указ Президента о роспуске парламента, и эти действия Президента, вероятно, будут обжалованы в Печерском суде.