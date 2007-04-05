Ющенко разочаровал Карпачеву

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА готова сотрудничать с ключевыми институтами власти и политическими силами для того, чтобы путем переговоров искать выход из политического кризиса.

Об этом она сказала сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи собеседники обсудили пути выхода из парламентского кризиса.

Глава государства подтвердил свою позицию, что не будет приостанавливать действие Указа о досрочных парламентских выборах. «Я не приостановлю Указ, потому что это будет уклонение от выполнения функциональных обязанностей», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что этот документ был издан в противовес антиконституционным действиям, совершенным в Верховной Раде. Идет речь, в частности, о формировании коалиции на индивидуальной, а не фракционной основе. По убеждению главы государства, это ревизия результатов парламентских выборов. «Это прямое нарушение прав человека, ключевого, фундаментального права - права выбора», - обратился глава государства к Уполномоченному по правам человека.

«У Президента есть право распустить парламент, и оно выписано в 90 статье Конституции. И есть обязанность не допустить узурпацию власти и нарушения основ Конституции, обеспечить целостность, безопасность и обороноспособность Украины», - подчеркнул Президент.