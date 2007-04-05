В Верховной Раде Украины объявлен перерыв до 13 часов.

Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, он хочет принять участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое начинается в 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, также ВР дала поручение трем профильным комитетам разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг Печерского суда, то есть его руководителя, и после 13.00 доложить парламенту.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, Секретариат Президента Украины заявил о захвате Печерского райсуда Киева представителями Партии регионов.

В частности, руководитель пресс-службы Секретариата Олег КОШЕЛЕВ сообщил журналистам, что народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ забрал основную печать Печерского райсуда.