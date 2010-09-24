Плантацию конопли нашла милиция в недостроенных высотках Киева

В Дарницком районе Киева в двух недостроенных высотных жилых домах обнаружена плантация конопли.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, 138 кустов росли в двух двухкомнатных квартирах, которые еще не были сданы в эксплуатацию.

При этом, как отметили в милиции, для растений были созданы самые благоприятные условия, в частности, установлено специальное освещение и датчики температурного режима.

Кроме того, в этих квартирах было обнаружено 20 кг уже готового наркотического сырья.

Владельцами оказались двое молодых мужчин без определенного рода занятий.

В отношении их возбуждено уголовное дело за незаконное обращение с наркотическими средствами. Также выясняются пути сбыта растительного наркотика.