Павленко твердит, что из его области в столицу едут студенты и безработные

Только за вчерашний день 1500 жителей Житомирской области выехали в Киев для участия в акциях. Об этом председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ПАВЛЕНКО сообщил на совещании в облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам губернатора, "это, преимущественно, студенты, безработные, которые в этом видят возможность определенного заработка. Хотя я не исключаю, что часть людей едет и по собственным убеждениям".

При этом он отметил необходимость обеспечить безопасность каждого жителя области, который сегодня находится в Киеве и принимает участие в той или иной акции.

Кроме того, руководитель области призвал председателей райгосадминистраций и городских председателей продолжать работу органов государственной власти и местного самоуправления в привычном режиме.

„Ми должны обеспечить общественную безопасность, защиту конституционных прав и свобод граждан, законность и правопорядок на территории каждого города и района. А главное – выполнение Указа Президента Украины „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины”, - сказал губернатор.

Он также поставил задачу обеспечить участие граждан в демократических процессах в стране и возможность свободно выражать свои политические убеждения на избирательных участках.

"Одним из главных достижений демократии в Украине являются честные и свободные выборы. Сегодня Президент Украины защищает право каждого на то, чтобы его голос был услышан, а не искажен”, - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.