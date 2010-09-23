Новый конкурс красоты: участницы должны не бояться коней и байкеров

В «Парке Киевская Русь» (с. Копачев Обуховского района Киевской обл.) 1-3 октября в рамках фестиваля «Козацькі звитяги» состоится конкурс красоты «Украинская амазонка».

Как сообщили УНИАН организаторы фестиваля, победительница станет символом украинского образа женской красоты. Девушке должны быть присущи очаровательность, интеллект, женственность, а также достоинство и самостоятельность.

Участие в конкурсе примут девушки от 18 лет – привлекательные телом и душой, которые знакомы с украинской культурой и обычаями, отметили организаторы.

«Внешние параметры не обязательно должны быть модельными, поскольку красота не поддается общепринятым критериям - это всегда субъективное понятие. Само главное, у девушек должна быть спортивная фигура и уверенность в себе, умение красиво и правильно говорить по-украински, а также не бояться лошадей и байкеров», - прокомментировал президент форума-фестиваля "Козацькі звитяги" Евгений ВЫШИНСКИЙ.

Кроме того, девушек будут оценивать по интеллектуальным критериям. Жюри будет задавать конкурсанткам вопросы по украинской истории, костюму, будет выяснять их мировоззрение и уровень духовного развития. Затем амазонок испытают физически - кто из красавиц лучше будет танцевать, стрелять из лука, или сумеет оседлать коня.

По словам организаторов, настоящая амазонка должна в сложных ситуациях уметь находить правильное решение.

«Украинские девушки испокон веков были красивыми, ловкими и сообразительными. Во времена обесценивания и стандартизации, которые коснулись также и женской красоты, очень важным является установить связь с мировосприятием наших предков, которые ценили в женщинах ум и душевную силу», - сказал автор проекта «Парк Киевская Русь», один из членов жюри, Владимир ЯНЧЕНКО.

В жюри конкурса приглашены звезды шоу-бизнеса, публичные люди, представители киноиндустрии.

Как сообщили организаторы, самую красивую украинскую «амазонку» организаторы отправят в тур по странам, где есть украинская диаспора. Победительница также получит ценный «Пояс Амазонки» и путешествие в Грецию. Участницам полуфинала подарят достаточно много поощрительных призов от спонсоров.