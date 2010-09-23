Нафтогаз подал кассацию на решение суда по делу с RosUkrEnergo

НАК «Нафтогаз Украины» обратилась с кассационным представлением в Верховный Суд Украины на определения Шевченковского районного суда г. Киева от 13 августа т.г. и Апелляционного суда столицы от 17 сентября т.г. по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего госхолдинг вернуть швейцарской RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховного Суда Украины.

«Да, соответствующие документы сегодня к нам поступили», - сказала руководитель пресс-службы Людмила МОМОТ.

В то же время, пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Елена ЮРЬЕВА не подтвердила, однако и не опровергла, указанную информацию.