На Полтавщине сложилась ситуация ”лебедь, рак и выборы”

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ поручил председателям районных госадминистраций начать подготовку к внеочередным выборам в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил во время встречи с руководителями районов.

“Мы должны выполнять указ Президента. Прошу начать подготовку к внеочередным выборам в парламент”, - сказал В.АСАДЧЕВ.

По его словам, выборы должны пройти честно и без вмешательства должностных лиц в процесс волеизъявления населения.

Между тем председатель Полтавского областного совета, член Партии регионов Александр УДОВИЧЕНКО считает Указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочных выборах народных депутатов неконституционным.

"Президент заблудился в трех соснах и издал неконституционный Указ. Только ст. 90 Конституции дает право на роспуск парламента", - сказал А.УДОВИЧЕНКО во время пресс-конференции.

По его мнению, нужно согласовывать конфликтные проблемы за столом переговоров, а на местах - уделять больше внимания экономической составляющей жизни.

Как сказал А.УДОВИЧЕНКО, областной совет не планирует выходить с общим заявлением относительно оценки политических событий. Каждый из депутатов может выражать свою личную точку зрения, или точку зрения фракции. По его словам, в настоящее время активисты областной организации Партии регионов принимают участие в акции в столице. Но к выборам будут готовиться только после соответствующего решения политсовета партии, сказал А.УДОВИЧЕНКО.