Сегодня – Чистый четверг, пора готовиться к Пасхе

09:09, 05 апреля 2007
Общество
1663

День очищения души и сердца

Последний четверг перед Пасхой для православных является Великим. В народе его еще называют Чистым, так как перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами. Так христиане вспоминают о земных страданиях Спасителя.

В Великий четверг в монастырях традиционно начинаются все приготовления Пасхе, сообщает телеканал НТВ. Считается, что в этот день нужно встать еще до рассвета и с самого утра очищать душу и сердце молитвами. Только после этого можно приступать к покраске яиц и приготовлению куличей.

Великий четверг в народе давно уже прозвали Чистым. Правда, священники говорят, что ходить в баню в этот день вовсе необязательно. В Чистый четверг нужно очищаться молитвами за Христа, которого именно в этот день недели взяли под стражу и придали мучениям.

Согласно опросам, сообщает НТВ, великий пост, предшествующий Светлому Христову Воскресению, строжайше соблюдают лишь два процента верующих россиян, зато Пасху празднуют практически все.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter