Сегодня – Чистый четверг, пора готовиться к Пасхе

Последний четверг перед Пасхой для православных является Великим. В народе его еще называют Чистым, так как перед праздником Воскресения Христова принято очищать душу молитвами. Так христиане вспоминают о земных страданиях Спасителя.

В Великий четверг в монастырях традиционно начинаются все приготовления Пасхе, сообщает телеканал НТВ. Считается, что в этот день нужно встать еще до рассвета и с самого утра очищать душу и сердце молитвами. Только после этого можно приступать к покраске яиц и приготовлению куличей.

Великий четверг в народе давно уже прозвали Чистым. Правда, священники говорят, что ходить в баню в этот день вовсе необязательно. В Чистый четверг нужно очищаться молитвами за Христа, которого именно в этот день недели взяли под стражу и придали мучениям.

Согласно опросам, сообщает НТВ, великий пост, предшествующий Светлому Христову Воскресению, строжайше соблюдают лишь два процента верующих россиян, зато Пасху празднуют практически все.