Еврокомиссия заявляет, что Договора об ассоциации раньше 2011 года не будет

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ договорились, что Соглашение об ассоциации Европейский Союз и Украина не смогут подписать ранее 2011 года.

Об этом заявила в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анжела ФИЛОТЕ.

«Была достигнута договоренность между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ж.БАРРОЗУ во время их последней встречи, что наиболее ранняя вероятная дата подписания – 2011 год», - сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что дата подписания соглашения полностью будет зависеть от прогресса в переговорах между двумя сторонами. По ее словам, речь идет преимущественно об «очень сложных технических вопросах», которые относятся преимущественно к намерениям создать глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

А.ФИЛОТЕ также сказала, что на саммите Украина-ЕС, который состоится 22 ноября в Брюсселе, стороны планируют обсудить вопросы процесса переговоров о Соглашении об ассоциации. «Но никакого подписания соглашения не будет», - сказала представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе 15 сентября прошло пленарное заседание в рамках 16-го раунда переговоров между Украиной и Евросоюзом о заключении Соглашения об ассоциации. Стороны продолжили обсуждение несогласованных положений разделов Соглашения относительно преамбулы, политического диалога, юстиции, свободы и безопасности, а также институционных, общих и заключительных положений. Стороны также обсудили перспективы внедрения Программы всеобъемлющей институционной перестройки.

Достигнута договоренность провести следующее пленарное заседание в рамках 17-го раунда переговоров в ноябре 2010 года в Киеве.

20 сентября глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сказал, что Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной может быть подписано уже до конца этого года. По его словам, это может произойти на саммите Украина-ЕС в ноябре. “Есть все основания для этого”, - сказал С.ЛЕВОЧКИН, добавив, что “детали прорабатываются”.