Убийство - одна из основных причин смертности в возрасте до 29 лет

Каждый день в результате насилия в Европе погибают примерно по 40 молодых людей в возрасте от 10 до 29 лет, или более 15 тыс. человек в год. Эти цифры приводятся в докладе о предотвращении насилия и преступности среди молодежи, подготовленном европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным организации, насилие является третьей по значению причиной смертности в этой возрастной группе. Кроме того, как выяснилось, около 40% смертей связаны с ножевыми ранениями. Эксперты установили, что около 12% европейской молодежи носят при себе холодное оружие, а 80% всех жертв - это мужчины.

ВОЗ назвала опубликованные цифры "огромной потерей", отметив, что наибольшее число случаев насильственной смерти зарегистрировано в России, Албании и еще ряде стран Восточной Европы. В Германии, Австрии и Армении этот показатель оказался самым низки, передает Deutsche Welle.