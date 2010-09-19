Российской армии особо нужны священники

Военнослужащие особо нуждаются в духовной поддержке, и военные священники РПЦ должны появиться в армии и на флоте в ближайшее время, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с личным составом 16-й эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота на пирсе закрытого города-порта Вилючинск на Камчатке.

"Решением президента РФ в Вооруженных силах России начинает развиваться институт военного духовенства. Пока еще мы делаем самые первые шаги - может быть, недостаточно энергичные. Но, поскольку заложено юридическое основание, надеюсь, в ближайшем будущем в наших войсках, в армии, на флоте, появятся священнослужители, которые бок о бок с военнослужащими будут нести служение, духовно укрепляя тех, кто реально нуждается в духовной поддержке", - приводит слова Кирилла РИА "Новости".

Военный человек, по его словам, нуждается в духовной поддержке. Потому что риски, связанные с воинской службой, настолько велики, что их нельзя компенсировать никакими материальными благами.